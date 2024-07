Jann zachwycił w preselekcjach do konkursu Eurowizji, ale to ostatecznie Blanka wygrała i reprezentowała Polskę w konkursie zajmując 19. miejsce. Tymczasem młody muzyk właśnie pojawił się na konferencji Polsat SuperHit Festiwal i zaskoczył swoim wizerunkiem. Do tej pory Jann dał się poznać jako artysta z dość mrocznym obliczem sceninczym, ale teraz to się zmieniło... Zobaczcie najnowsze zdjęcia Janna!

Jann na konferencji Polsat SuperHit Festiwal zaprezentował się w nowym wydaniu!

Na konferencji przed Polsat SuperHit Festiwal pojawiła się plejada gwiazd i nie zabrakło kontrowersji. Chodzi oczywiście o spóźnienie Edyty Górniak, która dodatkowo podczas powitania pominęła Dodę. Uwagę zwróciła też bardzo szczupła Maryla Rodowicz oraz Jann, który po ogromnych emocjach związanych z preselekcjami do Eurowizji cieszy się ogromną sympatią fanów. Młody artysta na konferencji zaskoczył w jasnej stylizacji i dodatkowo zaprezentował też nową fryzurę z grzywką. Trzeba przyznać, że Jann wie, jak zwrócić na siebie uwagę...

Podczas koncertu preselekcji do Eurowizji 2023 Jann pozwolił sobie na mocne wejście i na scenie zaprezentował się w czarnych skórzanych spodniach i krótkiej koszulce. Teraz artysta postawił na dużo grzeczniejszy look. Jesteście ciekawi, jak zaprezentuje się podczas festiwalu?

"Ugrzeczniona" wersja Janna to dość duże zaskoczenie, ale widać muzyk lubi zaskakiwać i doskonale mu to wychodzi. Zobaczcie najnowsze zdjęcia artysty!

