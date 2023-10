Jann porwał publiczność podczas 2. dnia Polsat SuperHit Festiwalu w Sopocie. Widzowie byli zachwyceni występem młodego wokalisty, który próbował swoich sił podczas preselekcji do Eurowizji 2023. Zobaczcie, jak wyglądał jego festiwalowy debiut. Na uwagę zasługuje nie tylko występ ale i sama stylizacja artysty.

Reklama

Jann debiutuje na Polsat SuperHit Festiwalu 2023

Jann wziął udział w preselekcjach do Eurowizji 2023. Mimo faktu, że podbił serca publiczności, nie udało mu się zostać reprezentantem Polski na Eurowizji. Ten zaszczyt przypadł Blance, co spotkało się z mocnym oburzeniem widzów. Blankę okrzykniętą "reprezentantką TVP", a stacji zarzucono brak transparentności w wyborze reprezentanta. Jann jednak mimo "porażki" na preselekcjach zdobył tysiące fanów. Dziś sam jego profil na Instagramie śledzi ponad 231 tysięcy osób, a trasa koncertowa Gladiator Tour sprzedała się od ręki.

Jann podbija listy przebojów, a dziś był gwiazdą Polsat SuperHit Festiwalu 2023. Występ podczas 2. dnia festiwalu na koncercie 20 lat festiwali Polsatu w Sopocie był jego debiutem na tego typu imprezach. Młody wokalista na scenie czuł się jak ryba w wodzie. Publiczność również była zachwycona zaserwowanym przez niego widowiskiem. Zaśpiewał utwór "Look at me". Zobaczcie wideo z jego występu.

Zobacz także: Jann oblegany przez fanki po wywiadzie w TVN. Wbił szpilę Blance? "Jestem wygrany"

Dopiero co Jann zaskoczył nowym wizerunkiem na konferencji Polsat SuperHit Festiwalu, a teraz znowu przeszedł metamorfozę. Jego fryzura jest zdecydowanie krótsza niż ta, którą prezentował zaledwie kilka dni temu.

East News, WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Zobacz także: 10-lecie Dawida Kwiatkowskiego w Sopocie. Mnóstwo wzruszeń na scenie [ZDJĘCIA + WIDEO]

Fani byli zaskoczeni festiwalowym debiutem Janna i pokładają w nim duże nadzieje. Są przekonani, że jeszcze zrobi ogromną karierę:

- Niestety pierwszy raz słyszałam.... Ale głos z niesamowitymi możliwościami... Wielka kariera przed nim...

- Brawo dla Janna! Mamy dosyć odgrzewanych kotletów, potrzebujemy takich artystów jak Janek

- Jann jest świetny, nie ma w tym momencie nikogo tak dobrze się zapowiadającego

- Fajny chłopak

W końcu coś innego

Reklama

A jak wasze wrażenia?

East News, WOJCIECH STROZYK/REPORTER

East News, WOJCIECH STROZYK/REPORTER