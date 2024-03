Na deskach Opery Leśnej w Sopocie 24 i 25 maja odbędzie się wielkie święto muzyki, a na scenie podczas Polsat SuperHit Festiwal wystąpią artyści znani z pierwszych miejsc na listach przebojów. Tego dnia nie mogło zabraknąć Dody i Smolastego oraz Roksany Węgiel. Oprócz koncertów na żywo odbędą się też jubileusze. Poznajcie listę artystów!

Kto wystąpi na Polsat SuperHit Festiwal 2024?

Już 24 i 25 maja podczas Polsat SuperHit Festiwal wystąpią m.in. Doda, Smolasty, Blanka, Margaret, Lanberry&Tribbs, Dawid Kwiatkowski oraz Roxie Węgiel. To do nich należał ostatni rok w polskiej muzyce i szturmem podbili listy przebojów. A co jeszcze będzie się działo podczas tego wyjątkowego muzycznego święta?

Na tegorocznym Polsat SuperHit Festiwal jubileusz będzie świętowała m.in. Golec uOrkiestra, a obok nich na scenie pojawi się też zaproszeni goście, czyli Kuba Badach, Cleo, Enej, Gromee i inni. To nie będzie jedyny powód do świętowania. Na scenie „Dwudziestkę” będzie celebrował Danzel. To nadal nie wszystkie koncerty! Widzowie Polsatu usłyszą też rockowe aranżacje piosenek Majki Jeżowskiej, która również będzie obchodziła swoje święto, a z kolei Andrzej Piaseczny w tym roku obchodzi 30-lecie na scenie. Trzeba przyznać, że będzie się działo!

Podczas Polsat SuperHit nie zabraknie też sentymentalnych podróży. Część koncertu zostanie poświęcona artystom, którzy zadebiutowali w Polsacie. Tu mowa oczywiście o Ani Dąbrowskiej, Zakopower, Kubie Badachu czy zespole Enej, który swoją karierę rozpoczął, zwyciężając w „Must be the Music."

Smaczkiem na koniec będzie koncert zatytułowany "Wodecki Twist", na którym zaśpiewają artyści najmłodszego pokolenia, czyli Mery Spolsky, Wiktor Dyduła, Natalia i Paulina Przybysz. Widzowie Polsatu będą mieli okazję zobaczyć ten koncert w sobotę 25 maja.

