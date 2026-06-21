Janja Lesar i Krzysztof Hulboj przez lata tworzyli jeden z najpopularniejszych duetów. Łączył ich nie tylko taniec, ale też wielkie uczucie. Gdy po 22 latach para rozstała się, w sieci zawrzało. By tego było mało, tancerka niedługo później ogłosiła nowy związek. Lanja Lesar związała się z Katarzyną Zillmann, z którą poznała się na planie "Tańca z Gwiazdami". Najnowsze nagranie z udziałem artystki jednak sprawiło, że w sieci zawrzało.

Janja Lesar i Krzysztof Hulboj znów razem na parkiecie

Na krótkim nagraniu opublikowanym na InstaSroties Janji Lesar widać, jak wiruje w tańcu ze swoim byłym ukochanym, Krzysztofem Hulbojem. Para tańczy razem z lekkością, którą publiczność pamięta z czasów, gdy byli nie tylko partnerami scenicznymi, ale też parą w życiu prywatnym. Właśnie ten kontrast najmocniej działa na wyobraźnię: formalnie rozstali się kilka miesięcy temu, a tu nagle wraca obraz świetnie dogranych ruchów i komfortu w byciu obok siebie.

I choć internet lubi dopowiadać ciągi dalsze, sam fakt jest prosty: nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych Lesar, a duet ponownie pokazał się w tej konfiguracji publicznie z ważnego powodu.

26 czerwca Poznań, Tango z Gwiazdami, Modern Tango Group - zapowiada na InstaStories Janja Lesar, zachęcając do zakupu bliletów na wydarzenie.

Rozstali się, ale zawodowo nadal wciąż ich wiele łączy

W przypadku tej dwójki trudno oddzielić prywatność od pracy, bo przez lata ich rozpoznawalność budowała się właśnie na wspólnej obecności na parkiecie. Tym bardziej uwagę przyciąga to, że po ogłoszeniu rozstania Janja Lesar i Krzysztof Hulboj nie zniknęli z jednego kadru na zawsze. Zgodnie z tym, co wiadomo, nadal utrzymują kontakt i wciąż funkcjonują zawodowo przy projektach tanecznych.

To też ważny sygnał dla fanek i fanów: rozstanie nie musi oznaczać wojny ani demonstracyjnego dystansu. W show-biznesie takie scenariusze zdarzają się często, a tu widzimy coś innego: zawodową ciągłość i relację na tyle spokojną, by znów wyjść razem na parkiet.

Nowy związek z Katarzyną Zillmann i telewizyjne tempo w życiu Janji Lesar

Dodatkowe emocje budzi też fakt, że Janja Lesar jest dziś w związku z Katarzyną Zillmann. Poznały się przy pracy na planie "Tańca z Gwiazdami", a ich wspólne choreografie zwracały uwagę intensywnym, emocjonalnym charakterem. Jedna z nich zakończyła się scenicznym pocałunkiem, który wywołał duże poruszenie wśród widzów.

Do tego dochodzi tempo zawodowe, które nie zwalnia. Lesar i Zillmann wystąpią w nowej edycji "Azji Express", więc zainteresowanie życiem prywatnym miesza się tu z tym, co dzieje się na ekranie i w mediach społecznościowych. W efekcie nagranie z Hulbojem działa jak iskra: pokazuje, że przeszłość wciąż jest obecna w ich zawodowym świecie, a publiczność uważnie obserwuje każdy krok.

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Janja Lesar i Krzysztof Hulboj znów razem wirują na parkiecie, Fot. Instagram/janja_lesar