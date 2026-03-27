Janja Lesar i Krzysztof Hulboj tworzyli jeden z najtrwalszych i najdłuższych związków w polskim show-biznesie. Para nie tylko wspierała się w prywatnych chwilach, lecz także często dzieliła ze sobą życie zawodowe. Po 22 latach oficjalnie ogłosili rozstanie. Jak dziś o Hulboju wypowiada się tancerka?

Janja Lesar przerwała milczenie o Krzysztofie Hulboju

W rozmowie z Jastrząb Post Janja Lesar opowiedziała, jak dziś wyglądają jej relacje z Krzysztofem Hulbojem. Tancerka nie ukrywa, że mimo oficjalnego rozstania około 5 miesięcy temu, to wciąż delikatny dla niej temat. Mimo to zdecydowała się na szczere wyznanie swoich uczuć.

Nie wiem, czy nasze relacje są poukładane. Nie jest to łatwe i tam dalej jest taka jakaś płynąca energia. Zależy mi na Krzysztofie powiedziała Lesar.

Jak się okazuje, Lesar i Hulboj wciąż utrzymują kontakt. Zarówno Krzysztof, jak i Janja są zaangażowaniu w najnowszą, 18. edycję "Tańca z Gwiazdami" jako choreografowie, co sprawia, że mijają się na gruncie zawodowym. Co więcej, Janja w tym samym wywiadzie wyznała, że na co dzień również może liczyć na pomoc tancerza. Przyznał, że obecnie Hulboj udziela jej pomocy przy organizowaniu kupna mieszkania.

Teraz pomaga mi przy kupnie mieszkania wyznała Lesar o Hulboju.

Lesar przyznała też, że mimo rozstania nie przekreśla wspólnych projektów i wciąż widzi możliwość, by jeszcze razem zatańczyć. Jednocześnie podkreśla, że emocjonalnie bywa to wymagające, bo takie relacje po latach nie wyłączają się jak światło.

Emocjonalnie jest dalej czasami trudno, bo zastanawiasz się, jak ta osoba się ma, czy chce z tobą o tym rozmawiać. Z drugiej strony bardzo chciałabym z nim jeszcze zatańczyć przekazała Janja.

Tak rodzina Janji Lesar zareagowała na rozstanie z Krzysztofem Hulbojem

Janja Lesar w tej samej rozmowie wyznała również, że zakończenie 22-letniego związku z Hulbojem okazało się emocjonalnym przeżyciem nie tylko dla niej, lecz także dla jej rodziny. Jak zrelacjonowała, wśród bliskich pojawił się lęk i poczucie, że dotychczasowy związek tancerki zapewniał jej stabilność.

Zareagowali lękiem. U mnie było tak, że lepiej zostawić to tak jak było, bo to jakoś działało, teraz to nie wiadomo, co to będzie mówiła Janja o reakcji rodziny na jej rozstanie.

Szczególnie mocno wybrzmiewa wątek mamy, która miała obawiać się, że córka nie poradzi sobie z tak dużą życiową zmianą.

Moja mama myślała, że ja sobie nie poradzę i będzie katastrofa, i zaraz przyjdę z walizką do niej przekazała Lesar.

