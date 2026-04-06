Janja Lesar wróciła do tematu życia po rozstaniu z Krzysztofem Hulbojem i tym razem uderzyła w najbardziej czuły punkt: relacje towarzyskie. Podczas transmisji na żywo na TikToku opowiedziała, że po zakończeniu wieloletniego związku część osób z ich otoczenia po prostu przestała się odzywać.

Janja Lesar wspomina rozstanie z partnerem

W tej historii nie chodzi o wielkie deklaracje ani publiczne wojny. Lesar opisuje raczej sytuację, która dla wielu jest aż za dobrze znana: kiedy coś się kończy, nagle zmieniają się też zasady gry w znajomościach. Z jej relacji wynika, że po rozstaniu część wspólnych znajomych poczuła presję, by opowiedzieć się po jednej ze stron. W efekcie tego straciła wielu z nich.

Trzeba być po czyjejś stronie - albo możesz być moim przyjacielem, albo przyjacielem mojego, teraz już byłego, partnera. To jest dla mnie bardzo dziwne uczucie - jeszcze niedawno spędzałam z tymi ludźmi czas, byli dla mnie w 100 procentach, a teraz już nie jestem taka dobra, taka fajna... ale nie ma nad czym płakać, po prostu jest jak jest

Lesar i Hulboj byli razem ponad 20 lat. Po takim czasie rozstanie rzadko dotyczy wyłącznie dwóch osób. Zwykle pęka też to, co zbudowało się dookoła: rytuały, paczki znajomych, wspólne „my” w oczach innych.

Czułe słowa o Katarzynie Zillmann

Ostatnie miesiące to dla Lesar intensywny czas także z innego powodu. W lutym potwierdziła, że tworzy związek z Katarzyną Zillmann. Wcześniej obie wystąpiły w "Tańcu z gwiazdami", a po programie rozwijały swoją relację, która zaowocowała za kulisami show. W podcaście Moniki Richardson zdradziła, od czego wszystko się zaczęło:

Od razu się zakochałam w Kasi. W człowieku. Im bardziej ją poznawałam, jaka jest, taka osoba, która ma tak dużo pasji w sobie, determinacji, a z drugiej strony takiej miękkości. Jak zaczęłyśmy się bliżej poznawać, jakie było jej dzieciństwo (...), to jeszcze bardziej kocham tą całość, która była różna. Jest pięknym człowiekiem

Relacja Zillmann i Lesar wciąż budzi ogromne emocje i zainteresowanie mediów.

