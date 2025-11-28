Tancerka Janja Lesar i choreograf Krzysztof Hulboj tworzyli związek od 2003 roku. Ich relacja rozpoczęła się, gdy wspólnie trenowali taniec. W 2008 roku osiągnęli zawodowy sukces, zdobywając tytuł mistrzów Polski w tańcach latynoamerykańskich. Przez lata byli związani z programem „Taniec z gwiazdami”. Para była zaręczona, jednak nigdy nie zdecydowała się na ślub. Jak mówiła Janja, ich pasją była praca, która dawała jej spełnienie i energię.

Kulisy rozstania Janji Lesar

W rozmowie z dziennikarzem Kozaczka Janja Lesar potwierdziła rozstanie z Krzysztofem Hulbojem. Para zakończyła związek po 22 latach. Tancerka przyznała, że po raz pierwszy w życiu chce być sama. Wyznaje, że zawsze była z kimś, a teraz przyszedł czas na samodzielność.

Mój związek po prostu trochę się zmienił. Po raz pierwszy chcę pobyć sama. Miłości są bardzo różne. Wiem, że moja miłość, którą dzielę z Krzysztofem, nie jest warunkowa. (…) Chcę tak pierwszy raz w życiu - powiedziała Lesar.

Tancerka mówiła o egzystencjalnym lęku związanym z codziennością - robieniem zakupów, wyrzucaniem śmieci, organizacją dnia. Jednak samotności się nie obawia wręcz przeciwnie, cieszy się na ten etap życia.

Gorąca relacja Janji Lesar i Kasi Zillmann na parkiecie „TzG”

W 2025 roku Janja Lesar wzięła udział w „Tańcu z gwiazdami”, gdzie jej partnerką taneczną była wioślarka Kasia Zillmann. Duet zapisał się w historii programu jako pierwsza jednopłciowa para taneczna w polskiej edycji. Występy Lesar i Zillmann były szeroko komentowane media mówiły o namiętnych pocałunkach i zauważalnej chemii między tancerkami. Spekulacje o ich relacji nasiliły się po emisji finału programu.

Po finale „Tańca z gwiazdami” do sieci trafiły zdjęcia z afterparty. Uwieczniono na nich Janję Lesar i Kasię Zillmann w intymnych momentach – para nie szczędziła sobie czułości, co wzbudziło duże zainteresowanie i lawinę spekulacji wśród fanów i dziennikarzy. Wkrótce po tym Julia Walczak, była partnerka Zillmann, wydała oświadczenie, w którym potwierdziła rozstanie z wioślarką. Dodała jednak, że decyzja o zakończeniu związku zapadła wcześniej i była pokojowa. Tymczasem publiczność zaczęła łączyć Janję Lesar i Zillmann w romantyczny sposób, choć żadna z nich nie potwierdziła oficjalnie związku.

Po decyzji o zakończeniu 22-letniego związku z Krzysztofem Hulbojem Janja Lesar przyznała, że rozważa powrót do rodzinnego domu. Tancerka wspomniała o możliwości zamieszkania z rodzicami. Choć nie padły konkretne deklaracje, wypowiedź sugeruje, że myśli o powrocie na Słowenię.

Na pytanie, gdzie zamieszkam po wyprowadzce, odpowiadam: być może wrócę do domu, do rodziców - powiedziała.

Janja Lesar podkreśliła, że chociaż obawia się życia w pojedynkę, to widzi w nim także szansę na rozwój osobisty i nowe doświadczenia.

Zobacz także: Jacek Jeschke szczerze o Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinie Rogacewiczu

Janja Lesar , Krzysztof Hulboj fot. Piotr Molecki/East News