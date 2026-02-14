Jesienna edycja „Tańca z Gwiazdami” wzbudziła ogromne zainteresowanie nie tylko tanecznymi emocjami na parkiecie, ale również tym, co działo się za kulisami show Polsatu. Najwięcej plotek i spekulacji wywołała informacja o rozstaniu Janji Lesar i Krzysztofa Hulboja. Para, która przez ponad 20 lat tworzyła nie tylko zgrany duet taneczny, lecz także prywatny związek, oficjalnie ogłosiła zakończenie relacji pod koniec listopada 2025 roku.

Janja Lesar i Krzysztof Hulboj znów pojawili się razem

Choć rozstanie Janji Lesar i Krzysztofa Hulboja mogło zwiastować napiętą atmosferę na planie „Tańca z Gwiazdami”, rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Jak ujawniają osoby z produkcji oraz tancerze związani z programem, Hulboj wciąż aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do show jako dodatkowy choreograf.

Mieszko Masłowski, uczestnik programu, w rozmowie z Jastrząb Post nie krył zaskoczenia profesjonalizmem i spokojem, jakie panują podczas wspólnych prób. Według jego relacji Janja Lesar pozostaje główną choreografką tańców latynoamerykańskich, a Krzysztof Hulboj niezmiennie wspiera zespół swoją wiedzą i doświadczeniem. Ich współpraca przebiega bez zakłóceń, a na sali treningowej panuje przyjazna atmosfera. Tancerz podkreślił, że osobiste sprawy nie wpływają na jakość pracy ani poziom przygotowywanych choreografii.

Oni mają cały czas dobry kontakt (...). Pojawił się Krzysiek, byliśmy razem na sali i była Jania i był Krzysiek i był dobry kontakt pomiędzy wszystkimi i między nimi, więc myślę, że będzie okej wyznał tancerz 'TzG' Mieszko Masłowski.

Janja Lesar już nie ukrywa swoich uczuć

Prawdziwą sensacją jubileuszowej edycji programu był taneczny duet Janji Lesar z Katarzyną Zillmann. To właśnie ta para, pierwsza w historii polskiej edycji "Tańca z Gwiazdami" żeńska para jednopłciowa, przyciągnęła uwagę widzów. Ich występy, pełne emocji i autentycznej chemii, szybko stały się symbolem odwagi oraz przełamania stereotypów w polskiej telewizji.

Według medialnych doniesień to właśnie głęboka relacja rozpoczęta w trakcie programu miała być powodem zakończenia długoletnich związków zarówno Janji Lesar, jak i Katarzyny Zillmann. Kilka dni temu w wywiadzie z dziennikarzem Vivy Janja oficjalnie po raz pierwszy zdecydowała się nazwać swoją relację z Katarzyną związkiem, potwierdzając kilkumiesięczne spekulacje. Od tamtego czasu Janja i Katarzyna regularnie rozpalają polskie media zarówno pokazywaniem wspólnie spędzanych chwil, jak i eksponowaniem swoich uczuć w artystycznych projektach.

