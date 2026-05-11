Julia Walczak wróciła do głośnego rozstania z Katarzyną Zillmann i do wątku, który wciąż elektryzuje fanów programu „Taniec z gwiazdami”. Po niedawnym spotkaniu za kulisami branżowego wydarzenia została zapytana o Janię Lesar, obecną partnerkę sportsmenki i jej taneczną partnerkę z show.

Julia Walczack gorzko o Janji Lesar

Rozstanie Katarzyny Zillmann i Julii Walczak przez długie tygodnie rozgrzewało opinię publiczną, przede wszystkim z uwagi na niespodziewane dość okoliczności. Mówiono bowiem, że między Zillmann a Janją Lesar doszło do romansu za kulisami "Tańca z gwiazdami", gdy sportsmenka była jeszcze w związku z Walczak.

Kilka miesięcy po rozstaniu ex partnerki spotkały się za kulisami imprezy branżowej. Chwilę później, w rozmowie z Pomponikiem, Walczak wróciła do tematu byłej ukochanej i jej nowej miłości. Skupiając się na Janji Lesar zaznaczyła, że trudno mówić o silnych emocjach wobec osoby, której nie miała okazji dobrze poznać. Jednocześnie jasno dała do zrozumienia, że pewne zachowania Lesar ocenia krytycznie i nie są to drobnostki, które da się zbyć wzruszeniem ramion.

Nie mam żadnych (emocji w stosunku do niej). Nie poznałam jej na tyle, żeby mieć jakiekolwiek emocje. Uważam, że to, co zrobiła w stosunku do mnie, jest takie sobie, ale myślę, że po prostu tak ludzie mają. To jest inny człowiek niż ja i myślę, że się nigdy nie zrozumiemy

Nawiązując z kolei do powodów rozstania z Katarzyną Zillmann Walczak podkreśliła:

Nie ma tutaj winy. Tak po prostu wyszło

W rozmowie z naszą reporterką Julia Walczack skomentowała również udział Zillmann i Lesar w "Azji Express".

Historia związku Katarzyny Zillmann i Janji Lesar

Zillmann i Lesar poznały się w "Tańcu z gwiazdami", gdzie tworzyły duet na parkiecie. Z czasem wokół ich relacji zaczęły narastać spekulacje, a zainteresowanie fanów przeniosło się z ocen występów na pytania o to, co dzieje się poza kamerami. Oliwy do ognia dolewały czułości pań, a nawet... pocałunek w jednym z odcinków!

W tym samym okresie media szeroko komentowały rozstanie Zillmann i Walczak. Po kilku miesiącach od zakończenia tamtego związku Zillmann i Lesar oficjalnie ogłosiły, że są parą.

Zobacz także: Afera po finale "Tańca z gwiazdami". Znany gwiazdor ujawnił zwycięzcę przed ogłoszeniem wyników? "Wiedzieliśmy już rano"

Sebastian Fabijański rozczarowany wynikami w "TzG"? "Jestem w takich emocjach, w takim amoku..."