Organizacja PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), zajmująca się ochroną praw zwierząt uznała, że tytuł “Grincha Roku” otrzymuje Janet Jackson.

Artystka nie ukrywa swojej miłości do naturalnych futer, a nawet została twarzą marki Blackglama, która zajmuje się wyrobem luksusowych materiałów pochodzenia zwierzęcego. Na domiar złego ostatnio zaprojektowała własną linię futer z norek...



By zdobyć "zaszczytny tytuł" Janet Jackson w plebiscycie musiała pokonać m.in. Rihannę i Kim Kardashian.





