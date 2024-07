To był wyjątkowy dzień dla Roberta i Ani Lewandowskich. Para obchodziła trzecią rocznicę ślubu. Trenerka i piłkarz nie mieli możliwości świętować tego wyjątkowego dnia podczas romantycznej podróży, ponieważ oboje przebywają właśnie we Francji, gdzie Robert wraz z pozostałymi zawodnikami przygotowuje się do sobotniego meczu ze Szwajcarią. Nie zapomniał jednak o rocznicy i podarował Ani Lewandowskiej piękny bukiet czerwonych róż. Prezentem od męża Ania pochwaliła się na Instagramie:

Reklama

Instagram

Polecamy: Luksus, sława, pieniądze. Jak żyją dziewczyny najlepszych polskich piłkarzy. Czego im zazdrościmy?

Ślub Ani i Roberta Lewandowskich

Przypominamy, że piłkarz Bayernu Monachium i trenerka pobrali się trzy lata temu w Serocku, a ich wesele odbyło się w sali weselnej Złotopolska Dolina w Trębkach Nowych. Na ich weselu pojawiło się 300 gości, a zabawa trwała aż dwa dni! Bezpieczeństwa gości pilnowało 20 ochroniarzy, a jedną z atrakcji wesela był 15-minutowy występ Cezarego Pazury. Cała impreza kosztowała piłkarza ponoć 300 tysięcy złotych.

Zobacz także

ZOBACZ: Lewandowscy na romantycznym spacerze! Ania wspiera Roberta pomiędzy meczami ZDJĘCIA

Ania i Robert po meczu z Niemcami wybrali się na romantyczny spacer

East News

Ania wspiera męża podczas Euro we Francji

East News

Przed meczem z Ukrainą przygotowała mu nawet słynne kulki mocy :-)

Instagram

Zobaczcie: Król strzelców i mistrzyni karate. Pamiętacie tę romantyczną sesję Anny i Roberta Lewandowskich?