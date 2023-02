Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pojawili się na prezentacji jesiennej ramówki TVP. Jak już wiemy, YouTuber będzie współprowadził najnowszą edycję programu "The Voice Kids" dlatego teraz nie mogło zabraknąć go na imprezie stacji. Dąbrowskiemu towarzyszyła jego partnerka, Sylwia Przybysz. Media już od kilku tygodni plotkują, że młoda wokalistka i popularny YouTuber już wkrótce zostaną rodzicami. Czy na ramówce TVP Sylwia Przybysz pochwaliła się ciążowym brzuszkiem? Sylwia Przybysz na imprezie TVP Sylwia Przybysz na prezentacji jesiennej ramówki TVP zaprezentowała się w dziewczęcej sukience w błękitnym kolorze. Look piosenkarki uzupełniły czarne sandałki na wysokim obcasie i czarna torebka. Czyżby luźna kreacja miała ukryć rosnący brzuszek partnerki Jana Dąbrowskiego? Para do tej pory nie zdementowała, ale również nie potwierdziła plotek o ciąży dlatego teraz wszyscy fani zastanawiają się, czy Jan i Sylwia rzeczywiście zostaną rodzicami... Zobaczcie sami, jak na prezentacji jesiennej ramówki TVP prezentowała się Sylwia Przybysz! Podoba się Wam błękitna kreacja wokalistki? Zobacz także: Sylwia Przybysz pokazała zdjęcie, które nie uciszy plotek o ciąży! Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski na ramówce TVP. Wokalistka wybrała luźną sukienkę w błękitnym kolorze.