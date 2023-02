To jedna z najpiękniejszych wiadomości ostatnich dni! Sylwia Przybysz potwierdziła sama na Instagramie, że jest w ciąży i już niebawem spodziewa się dziecka. Jak napisała, wraz z ojcem maleństwa Jasiem Dąbrowskim są "najszczęśliwszymi ludźmi na świecie" i zapowiedziała, że niedługo rozpoczną "najpiękniejszy etap w swoim życiu". To niesamowity czas w życiu człowieka i największe błogosławieństwo - napisała na Instagramie. Zapytaliśmy ją, czy ciąża i macierzyństwo zmienią jej plany zawodowe? Zobaczcie, co nam odpowiedziała. Zobacz także: Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski razem na ramówce TVP! Luźna kreacja miała ukryć brzuszek wokalistki? Sylwia Przybysz zmieni plany w ciąży? Sylwia Przybysz dość długo ukrywała ciążę. Jednak niepotwierdzone informacje o tym, że 21-letnia piosenkarka i jej 2 lata starszy partner - youtuber, prowadzący "The Voice Kids" - Jaś Dąbrowski spodziewają się dziecka pojawiały się już od jakiegoś czasu. Zapytaliśmy artystkę, jak ciąża wpłynie na jej plany zawodowe. Wiadomo, że były dość napięte. Tydzień temu skończyłam album, którego premiera jeszcze w tym roku. Będę musiała połączyć ciążę i macierzyństwo z promocja płyty, trasą i wieloma planami, jakie mam na najbliższy rok - mówi Sylwia Przybysz. Czyli nie odpuszcza i zamierza pracować w ciąży pełną parą? Tak, będę pracować i promować album w tych najpiękniejszych miesiącach mojego życia”! - zapowiada Sylwia. Sylwia Przybysz w ostatnich dniach urządziła swoje 21. urodziny. Podczas hucznej imprezy, na którą zaprosiła rodzinę i znajomych, wraz z Jasiem Dąbrowskim ogłosili, że już za kilka miesięcy zostaną rodzicami. Radosną nowinę w sieci artystka potwierdziła w sobotę rano na swoim profilu instagramowym. ...