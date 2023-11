Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski chętnie dzielą się swoją codziennością na Instagramie. Odkąd kilka miesięcy temu stali się rodzicami trzeciej córeczki, tym bardziej pokazują fanom kadry z prywatnego życia. Tym razem jednak Sylwia Przybysz nie ogłosiła radosnych wieści, a wręcz przeciwnie, opowiedziała o pewnym problemie, z którym para spotkała się w kontekście nowego domu. Sprawdźcie, o co chodzi.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski szczerze o trudnościach

Rodzina, jaką stworzyli Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski, jest dla wielu osób wzorem ciepłego i pełnego miłości domu. Nic dziwnego, że rodzice trzech córeczek, Poli Neli i Jaśminy, często publikują nowe treści na Instagramie, dzieląc się jednocześnie swoją codziennością.

Choć do tej pory wydawać by się mogło, że Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski są w naprawdę sprzyjającym momencie życia, teraz pojawiły się na ich drodze nie lada problemy. Dopiero co Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski odebrali klucze od nowego domu. Teraz jednak okazuje się, że na etapie urządzenia nowego lokum pojawiły się pewne perturbacje...

Mam ogromny problem z podejmowaniem decyzji w sprawie wykończenia domu. Za dużo opcji, za dużo odcieni, za dużo myśli - pisze Sylwia Przybysz na Instagramie.

Sylwia Przybysz zwróciła się do fanów, zadając im pytanie o to, jak zakończyć remont domu bez problemów i trudności. Zapowiedziała też, że już niedługo przedstawi pierwsze wizualizacje nowych pomieszczeń.

Jak wykończyć dom i nie zwariować? Już niedługo pokażemy Wam pierwsze wizualizacje - zwróciła się Sylwia Przybysz do fanów.

Pytania Sylwii Przybysz nie pozostawił bez odpowiedzi również jej mąż. Jan Dąbrowski pokusił się o jednoznaczny komentarz pod wpisem swojej żony!

Jak wykończyć dom i nie zwariować? Wystarczy mieć cudownego męża - napisał Jan Dąbrowski.

Instagram @sylwiaprzybysz

Fani również chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami na temat wykończenia i remontu domu czy mieszkania. Nie szczędzili też komplementów Sylwii Przybysz!

Już nie mogę się doczekać, na pewno będzie pięknie

Prześliczna jesteś Sysiu!! Już nie mogę się doczekać aż wasz dom będzie gotowy! Na pewno będzie cudownie

A ja z całego serca polecam zrobić projekt w przynajmniej dwóch wersjach i wtedy wybrać według własnego uznania

Czekacie już na pierwsze ujęcia nowych wnętrz Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego?

