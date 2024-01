Nowy rok 2024 rozpoczął się dla Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego w zaskakujący sposób. Małżeństwo pokazało na Instagramie kadry z ... odbioru nieruchomości. Nie chodzi jednak o dom, którego projektami chwalili się w mediach społecznościowych jakiś czas temu! Poznajcie szczegóły.

Reklama

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski podjęli decyzję ws. mieszkania

Rok 2023 przyniósł Sylwii Przybysz i Janowi Dąbrowskiemu wiele zmian - oprócz tego, że zostali rodzicami małej Jaśminy, para rozpoczęła też przygotowania do przeprowadzki do wymarzonego domu i relacjonowała za pośrednictwem Instagrama kolejne etapy prac. Teraz jednak, na początku nowego roku, influencerzy zaskoczyli fanów kadrami z ... innej nieruchomości i ogłosili nie mniej niespodziewaną decyzję! Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowscy kupili jakiś czas temu mieszkanie, do którego klucze mogli właśnie odebrać!

Na InstaStories Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego pojawiły się wnętrza mieszkania w stanie deweloperskim, w którego posiadanie małżeństwo weszło - jak tłumaczy Jan Dąbrowski - jeszcze przed znalezieniem wymarzonego domu.

2024 rozpoczynamy od odebrania mieszkania. Kupiliśmy je jak jeszcze było dziurą w ziemi. W trakcie oczekiwania na nie znaleźliśmy wymarzony dom - pisze Jan Dąbrowski.

Instagram @sylwiaprzybysz

Zobacz także: Krytykują nowy salon Sylwii Przybysz: "Pięknie, dopóki nie wpadnie 3 małych dzieci"

Informacja o odbiorze mieszkania to jednak nie wszystko, co przekazali fanom Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski. Jak się okazuje, para planuje sprzedaż dopiero co odebranego mieszkania w stanie deweloperskim. Jan Dąbrowski sprecyzował też metraż nieruchomości.

To mieszkanie idzie na sprzedaż jeszcze w tym roku. 126 metrów kwadratowych - dodał mąż Sylwii Przybysz.

Instagram @jdabrowsky

Wygląda na to, że Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski rozpoczęli nowy rok z prawdziwym przytupem! Jak myślicie, znajdą się chętni na zakup ponad stumetrowego apartamentu? Jak do tej pory, para otrzymała wiele zgłoszeń od zainteresowanych kupnem!

4 sypialnie, 3 łazienki, duży salon, sporo miejsca na szafy w zabudowie. Dwa balkony na dwie strony świata. Świetne mieszkanko - wyliczał Jan Dąbrowski na InstaStories.

Reklama

Zobacz także: Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski przekazali radosne wieści: "Mamy to"