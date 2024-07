Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski we wtorek, 9 maja, zorganizowali baby shower, podczas którego zdecydowali się zdradzić wszystkim, jakiej płci będzie ich trzecia pociecha. Małżonkowie są przeszczęśliwi, a w komentarzach pod nowym nagraniem pary pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów. Sprawdźcie szczegóły.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski spodziewają się synka czy córeczki?

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski lada moment po raz trzeci zostaną rodzicami. Choć para pochwaliła się radosną nowiną o ciąży już w lutym, to jednak do tej pory nie zdradzała fanom, jakiej płci będzie ich trzecia pociecha. Aż do teraz! Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski po bajkowym baby shower przekazali swoim fanom, że spodziewają się... trzeciej córeczki! Zakochani opublikowali nagranie, na którym przebijają balon, z którego wysypuje się różowe confetti. Sami spójrzcie.

Pod nagraniem opublikowanym przez parę pojawił się również wpis. Zakochani przyznają wprost, że są przeszczęśliwi, że już wkrótce w ich rodzinie pojawi się "trzecia księżniczka".

- It’s a… ????????? Stwierdziliśmy, że musimy się z Wami podzielić naszym szczęściem! Czekamy na trzecią księżniczkę ????❤️

To był piękny dzień !

W najbliższym czasie będziemy dzielić się z Wami filmami i zdjęciami z tego pięknego wydarzenia????❤️ Dziękujemy wszystkim za obecność???? wpadajcie również na instastories gdzie postaram się zrelacjonować nasze przepiękne Baby Shower ????❤️ - napisali Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski.

Instagram/Lilmasti

Fani w komentarzach pod nowym nagraniem pary zostawili mnóstwo ciepłych słów i gratulacji.

- No i cudownie... ale sobie niebo Jasiek uszykował ???????????? - Gratulacje ! Trzy dziewczynki to cudo❤️ ???? - Ale super ???? dziewczynki górą! ???????? - 3 księżniczki ???????? Gratulacje ❤️ - Cudownie ???????????? - piszą fani.

My również serdecznie gratulujemy i życzymy Sylwii Przybysz szczęśliwego rozwiązania!

Instagram/Sylwia Przybysz