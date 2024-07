Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz niedawno zostali rodzicami po raz trzeci. Okazuje się, że narodziny córeczki to nie jedyne wydarzenie, które napełnia ich rodzinę radością. Właśnie podzielili się kolejnymi dobrymi wieściami. Sylwię Przybysz i Jana Dąbrowskiego a także ich trzy córeczki czeka spora rewolucja.

Reklama

Jan Dąbrowski przekazał dobre wieści

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski spełniają swoje wielkie marzenie o dużej rodzinie. Pod koniec maja wokalistka urodziła trzecią córeczkę, a Dzień Dziecka mogli spędzać już świętując z trzema córeczkami. Jan Dąbrowski pokazał jak Pola i Nela opiekują się Jaśminą i nie ma wątpliwości, że są niezastąpionymi starszymi siostrami.

Okazuje się, że całą rodzinę czeka jeszcze jedna wielka zmiana.

Dzisiaj sprawdzaliśmy stan techniczny domu. Chyba kupujemy - napisał Jan Dąbrowski.

Instagram @jdabrowsky

Zobacz także: Jan Dąbrowski tym razem nie miał szczęścia. Co stało się po narodzinach trzeciej córki?

Jan Dąbrowski przy okazji pochwalił się zdjęciem z działki. Wygląda na to, że jak wszystko pójdzie po ich myśli to cała piątka niedługo będzie mogła przeprowadzić się do nowego lokum. Dąbrowscy nigdy nie ukrywali, że marzą o ogromnym domu, w którym nie tylko każde z ich dzieci będzie miało osobny pokoik, ale także w którym będą spokojnie mogli pomieścić całą najbliższą rodzinę, podczas ważnych rodzinnych świąt.

Zobacz także

Instagram @jdabrowsky

Zobacz także: Jan Dąbrowski zdradził, jak najstarsza córeczka nazywa nowo narodzoną siostrę

Reklama

Narodziny małej Jaśminy to szczęśliwy czas dla całej rodziny. Okres trzeciej ciąży jednak nie był dla Sylwii Przybysz najłatwiejszy. W wywiadzie z Wersow, Sylwia Przybysz wyznała, że początki trzeciej ciąży były trudne, dlatego nie chciała się nią dzielić od razu.

Instagram @sylwiaprzybysz @jdabrowski