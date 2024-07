Małgorzata Halber, była gwiazda 5-10-15 oraz prezenterka telewizji muzycznej Viva, niedawno wydała swoją debiutancką książkę "Najgorszy człowiek świata", która jest w pewien sposób jej rozliczeniem się z alkoholizmem, z którym walczyła jeszcze do niedawna. W poruszającym wywiadzie szerzej opisała swój problem.

Przypomnijmy: "Jestem alkoholiczką i będę nią do końca życia!"

Wyznanie Małgorzaty zainspirowało do coming outu innego dziennikarza - Jakuba Żulczyka, który również w rozmowie z Gazeta.pl opowiedział o swoim nałogu. Znany z felietonów dla "Elle", "Dziennika" czy obecnie dla "Wprostu", Żulczyk wydał niedawno kolejną głośną książkę pt. "Ślepnąc od świateł". Dzięki Halber pochylił się nad tematem alkoholizmu:

To wielki wstyd powiedzieć o sobie - jestem alkoholikiem i narkomanem. Gdy przyznaje się do tego na głos, po raz pierwszy, samemu nie chce się w to uwierzyć. To brzmi obco, kłuje w gardło, jest trochę jak gwałt. Parę dni temu obchodziłem swoją pierwszą rocznicę niepicia i niebrania, i dalej nie umiem powiedzieć tego głośno, dobitnie, stanowczo, podnieść rąk całkiem do góry. Gosia Halber, autorka „Najgorszego człowieka na świecie”, to zrobiła - tłumaczy