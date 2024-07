Pod koniec listopada Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka ujawnili, że wzięli ślub. Piłkarz i jego wybranka pobrali się na plaży w Miami, wywołując niemałe zdziwienie w mediach społecznościowych. Para została w Stanach Zjednoczonych, by tam cieszyć się miesiącem miodowym. Niektórzy internauci ostro zareagowali na tę radosną nowinę. Na gwiazdy wylała się fala krytyki ze strony osób, które uważają, że piłkarz wybrał zły moment na ślub. Ostatnio sportowiec znów zabrał głos w dyskusji, broniąc żony, w którą uderzyła internautka.

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka cieszą się sobą po ślubie i chwalą się kolejnymi kadrami z Miami. Ślub piłkarza, który w tym roku stracił synka, wywołał skrajne reakcje internautów. Jego świeżo upieczona żona jest regularnie atakowana w mediach społecznościowych. Tym razem jednej z fanek nie spodobały się jej... buty.

Zobacz także: Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka o ich córce: "Ona bardzo tęskni i coraz częściej pyta o tatę"

- Nie wiem, co wszystkie influ widzą w tych butach. Dla mnie tak skracają nogi i stop bardzo brzydko wygląda, że serio nie rozumiem. Tutaj jeszcze je jakoś ograłaś, ale większość wygląda w nich zwyczajnie źle. Jak kacze nogi — napisała internautka.

W tych samych butach niedawno widziane były inne gwiazdy, m.in. Marina Łuczenko-Szczęsna oraz Sara Boruc. Autorka komentarza w dalszej części życzyła szczęścia parze i zaznaczyła, że Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka nie powinni brać tej uwagi osobiście.

- Dużo miłości i szczęścia, no i przede wszystkim cierpliwości. P.S. To nie hejt na Was, tylko "na buty" - dodała.