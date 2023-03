Paulina Rzeźniczak w ogniu krytyki. Jakub Rzeźniczak stanął w obronie żony

Paulina Rzeźniczak w ogniu krytyki, po tym jak pokazała nowe zdjęcie z Jakubem Rzeźniczakiem, co tym razem nie spodobało się internautom, że aż sportowiec musiał stanąć w obronie żony?

O co poszło?

Życie miłosne Jakuba Rzeźniczaka jest stale obserwowane przez internautów. Komentujący dają sobie również przyzwolenie na przekraczanie pewnych granic intymności zakochanych. Niedawno Paulina Rzeźniczak reagowała na zapytania o dziecko, a Jakub Rzeźniczak musiał tłumaczyć się, że nie odszedł od byłej z powodu ciąży.

Mimo nieustających komentarzy na temat swojej relacji Paulina Rzeźniczak i Jakub Rzeźniczak cieszą się swoim szczęściem.

Fani jednak nie zostawili fotki bez przytyku, krytykując stylizację Pauliny Rzeźniczak:

- Nie zrozumiem, po co ta czapka? - Nie wiem co tu jest do rozumienia, czapka to taka cześć garderoby :) - odpisała.

Instagram @paulina_rzezniczak

Zobacz także: Żona Jakuba Rzeźniczaka zareagowała o pytanie o dziecko. Mocna odpowiedź

Internauci jednak mieli swoje zdanie na ten temat, a dyskusja pod zdjęciem Rzeźniczaków sprawiła, że odezwał się sam sportowiec.

- Bez czapki ładniej

- A ja uważam, ze mega pasuje ta czapka do tej stylizacji 😁 miłego 🥰

- Po co takie głupie teksty? To tak jakby ktoś Ci napisał, żebyś zrobiła sobie blond włosy, bo lepiej 😂 żyj i daj żyć innym tak jak chcą 😜 niby takie proste a jednak ciężko co niektórym 😂

- czy ja nie daje życ innym ? Zadałam tylko zwyczajne pytanie które urosło do nie wiadomo do jakiej rangi. Czy to takie trudne do zrozumienia kobieto😂