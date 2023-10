Jakub Rzeźniczak stanął w obronie swojej ukochanej. Ma dość docinków internautów

Wydaje się, że po wielu nieudanych związkach, o których rozpisywały się rodzime media, Jakub Rzeźniczak w końcu odnalazł szczęście u boku Pauliny. Zakochani teraz spodziewają się dziecka, a swoje wspólne chwile chętnie relacjonują w mediach społecznościowych. Niestety, często są też narażeni na hejt internautów. Pod ich najnowszym zdjęciem pojawił się krytyczny komentarz, na który sportowiec szybko odpowiedział.

Jakub Rzeźniczak broni Pauliny

W poprzednich latach Jakub Rzeźniczak związany był m.in. z Edytą Zając, Eweliną Taraszkiewicz czy Magdaleną Stępień. Doczekał się też dwójki dzieci - córki Inez, z którą nie utrzymuje kontaktu, a także synka Oliwiera, który zmarł, przegrywając walkę z rzadkim nowotworem. Choć mama chłopca po tym smutnym wydarzeniu nieco usunęła się w cień, piłkarz uaktywnił się w social mediach, publikując zdjęcia z wspierającą go Pauliną. Z biegiem czasu okazało się, że łączy ich prawdziwe uczucie. Zakochani pobrali się, a teraz oczekują narodzin córeczki.

Instagram@jakubrzezniczak25

Zobacz także: Jakub Rzeźniczak i ciężarna Paulina zdradzili płeć dziecka. Zrobili to w piłkarskim stylu

Jakub i Paulina z chęcią relacjonują ten radosny czas w ich życiu. W poniedziałek 2 października pokazali na przykład, że odwiedzili klinikę ginekologiczną w Gdańsku. Opublikowali wspólny post i napisali: "To był dobry dzień. Rano mogliśmy zobaczyć naszą córeczkę, co prawda mało chciała się nam pokazać, ale najważniejsze, że rozwija się prawidłowo". Pod serią ich zdjęć pojawiło się mnóstwo komentarzy gratulujących i cieszących się ich szczęściem fanów. Nie obyło się też jednak bez złośliwości. Jedna z internautek porównała bowiem stylizację Pauliny do looku byłej partnerki piłkarza, czyli Magdaleny Stępień.

- Stylówka by Magda — napisała.

Zobacz także: Paulina Rzeźniczak pokazała ciążowy brzuszek i zaskoczyła wyznaniem. Zdradziła, ile przytyła

Na odpowiedź piłkarza nie trzeba było długo czekać. Jakub Rzeźniczak nie wdawał się jednak w zbędną polemikę, a obrócił wszystko w żart. Odparł: "Magda Gessler the best. (...) No przecież odpisałem, że uwielbiamy Magdę Gessler. Codziennie oglądamy". Wówczas internauci stanęli w obronie pary, licznie odnosząc się do zamieszczonego wpisu.

- Bezsensowny komentarz. Połowa kobiet się tak ubiera; - Nie da się czytać, jak ktoś pisze "stylówka na Magdę". Serio, ludzie? Stylówka jest totalnie by Paulina; - Stylówka by przyszła mama Paulina! Cudnie, jak zawsze; - Ja Wam życzę szczęścia! Bez względu na te chore komentarze - pisali wyraźnie zbulwersowani fani.

Zgadzacie się z nimi?

Instagram