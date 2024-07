Związek Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej od początku budził wiele kontrowersji. Niestety, po ślubie zakochanych ataki na ciemnowłosą piękność jeszcze bardziej się nasiliły, a internauci nie zostawiają na żonie piłkarza suchej nitki. Tym razem Jakub Rzeźniczak nie wytrzymał i stanął w obronie Pauliny Nowickiej. Wszystko przez kąśliwe komentarze na temat jej wyglądu.

Odkąd Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka wzięli ślub, para regularnie spotyka się z gorzkimi opiniami internautów. Użytkownicy Instagrama nie tylko zarzucają im hipokryzję i budowanie szczęścia na nieszczęściu innych, ale też brak wrażliwości, który tłumaczą niedawną śmiercią synka Jakuba Rzeźniczaka i Magdaleny Stępień. By tego było mało, Jakub Rzeźniczak i jego ukochana są ostro krytykowani także za sposób zarządzania pieniędzmi, czy wystawną podróż poślubną. Internauci nie oszczędzają też aparycji Pauliny Nowickiej.

Niedawno internauci wyśmiewali nogi Pauliny Nowickiej, nazywając je "kaczymi", a wszystko przez modne wśród gwiazd sandałki na obcasie. Także inne modowe wybory żony Jakuba Rzeźniczaka nie spotykają z aprobatą użytkowników Instagrama. Ci po raz kolejny dali popis swoich możliwości i pod najnowszym zdjęciem Pauliny Nowickiej skupili się na jej "zrobionych ustach".

Zobacz także: Jakub Rzeźniczak pokazuje obrączki ślubne i pisze: "Będą z nami na zawsze"

Po tym, jak Jakub Rzeźniczak opublikował urodzinowe zdjęcie żony, w sieci zawrzało. Wśród licznych komplementów, nie zabrakło również uszczypliwości.

Zobacz także

Te słowa sprawiły, że w komentarzach wybuchła prawdziwa burza.

- Nawet jeśli to wcale nie znaczy, że nie jest naturalna i mówię o naturalności w sensie wizualnym i sposobie bycia, bez sztuczności i udawania - broniła Paulinę Nowicką inna.

Pomiędzy internautką, a sportowcem wywiązała się dyskusja.

W pewnym momencie Jakub Rzeźniczak wyznał:

- Ja pani tłumaczę, że Paulina ze względów zdrowotnych nie może mieć zrobionych ust. Jeśli by miała, to bym to przyznał. W czym problem? - zapytał Jakub Rzeźniczak.