Niedawno internauci z zapartym tchem śledzili najnowszy wywiad Jakuba Rzeźniczaka, a teraz piłkarz pokazuje, jak relaksuje się na romantycznych wakacjach z żoną. Jacht, śniadanie, morze - czego chcieć więcej?

Jakub Rzeźniczak niedawno udzielił kontrowersyjnego wywiadu, o którym mówiła cała Polska. W rozmowie z Żurnalistą uderzył między innymi w byłe partnerki, a także opowiadał o licznych zdradach, jakich się dopuszczał. Rozmowa wywołała niemałe poruszenie, a na jej temat wypowiadały się gwiazdy - wśród nich wywiad Jakuba Rzeźniczaka skomentowała Sandra Kubicka, a Ewelina Taraszkiewicz zapowiedziała pozew przeciwko piłkarzowi.

Sportowiec najwyraźniej jednak postanowił zachować spokój, mimo gorącego okresu w mediach w kontekście jego osoby i wybrał się z żoną na romantyczne wakacje.

Zobacz także: Ewelina Taraszkiewicz pozywa Jakuba Rzeźniczaka. Znamy treść oświadczenia prawniczki

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie podzielili się z fanami szeregiem kadrów, na których między innymi jedzą letnie śniadanie na jachcie czy spędzają czas z czworonożnymi pupilami, a internauci dopytywali, gdzie para znalazła tak urokliwe miejsce do wypoczynku.

Zobacz także

- Pytacie, gdzie znajduje się to magiczne miejsce. Mielno - wyjaśnił na Instagramie Jakub Rzeźniczak.

Romantyczne chwile relaksu wywołały pozytywne reakcje fanów Jakuba i Pauliny Rzeźniczaków. W komentarzach nie zabrakło też nawiązań do ostatniego, kontrowersyjnego wywiadu Jakuba Rzeźniczaka.

- Ten wywiad to był bardzo dobry krok, gratuluję odwagi i szczerości. Podziwiam Paulinę, ze dała radę to wszystko wytrzymać. Pełen podziw. Bądźcie szczęśliwi!

- Ale pięknie ???? odpoczywajcie ❤️❤️

- Odpoczywajcie i korzystajcie! ???? jestem pod wrażeniem wywiadu, na pewno Cię to dużo kosztowało! Ale dzięki temu każdy poznał prawdę jak było naprawdę.