Wiadomość o ślubie Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej wywołała niemałe zaskoczenie w mediach. Para powiedziała sobie "tak" w słynnym Crandon Park w Miami. Ślub na plaży wyglądał dość imponująco, ale nie wszystkim spodobała się ta niespodzianka. W sieci pojawiły się komentarze internautów, którzy twierdzą, że piłkarz powinien wstrzymać się z ceremonią ze względu na śmierć synka. Świeżo upieczona żona sportowca opublikowała odpowiedź. Paulina Nowicka po ślubie z Jakubem Rzeźniczakiem opublikowała komentarz Po śmierci synka Jakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień mierzą się ze skrajnie różnymi opiniami w mediach społecznościowych. On jest krytykowany za to, że nie pokazuje żałoby. Ona czyta, że żałobą emanuje za bardzo. Internauci prześcigają się w dawaniu rad piłkarzowi i modelce. Można było się domyślić, że wiadomość o ślubie sportowca z Pauliną Nowicką będzie kolejnym pretekstem do ataków hejterów. Zobacz także: Wszystkie partnerki Jakuba Rzeźniczaka. To one kiedyś były tymi jedynymi Zaraz po tym, jak Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka wzięli ślub, media społecznościowe zalały hejterskie komentarze internautów. Wielu z nich zarzuciło piłkarzowi, że to nie był odpowiedni moment na zmianę stanu cywilnego. Musisz mieć mega parce, żeby tak ślubować w tak smutnym roku. Albo jesteś jeszcze małą dziewczynką, która chce zrobić byłej na złość... Pamiętaj, nie wiesz, czy nie będziesz kiedyś po tej drugiej stronie Nie buduje się szczęścia na cudzym nieszczęściu Zero szacunku do zmarłego dziecka i jego matki. [...] Zlitujcie się i nie dziwcie się, że ludzie tak reagują — czytamy w komentarzach. Paulina Nowicka postanowiła odpowiedzieć na wiadomości, jakie spływają do niej po wielkim dniu. Gwiazda najwyraźniej nie ma zamiaru dyskutować z hejterami, dlatego po prostu......