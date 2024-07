1 z 7

Ewa Chodakowska przyłapana przez paparazzi

Jaki autem jeździ Ewa Chodakowska? Trenerka ma swoim garażu co najmniej dwa samochody do wyboru. Zaledwie kilka dni temu paparazzi przyłapali ją z mężem Lefterisem Kavoukisem w Warszawie. Para przemieszczała się Mercedesem CLS 350, który kosztuje ok. 350 tysięcy złotych! To spore auto, idealne dla małżonków lub dla rodziny. Natomiast, gdy Ewa wybiera się na samotną przejażdżkę, wówczas wsiada za kierownicę znacznie mniejszego samochodu. Trenerka została sfotografowana w Warszawie po spotkaniu z koleżankami. Na koniec panie zrobiły sobie pamiątkowe selfie, a Ewa udała się w kierunku Smarta fortwo. Ceny samochodów z tego modelu rozpoczynają się od 40 tys., a kończą na 90 tysiącach złotych. A wy jakie samochody lubicie? Małe i ekonomiczne czy duże i efektowne?

Zobacz też: Jakimi samochodami jeżdżą gwiazdy?