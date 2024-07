2 z 5

Magdalena Żuk miała 27 lat i pochodziła z Bogatyni. Jeszcze przed ukończeniem 18. roku życia wyprowadziła się od rodziców do Zgorzelca. To tam zaczęła uczyć się w studium kosmetycznym, otworzyła swój własny gabinet i zapisała się na studia. Choć w mediach głośno było na temat jej chłopaka Marcusa, który nie mógł polecieć z nią do Egiptu, "Newsweek" dotarł też do jej poprzedniego chłopaka, Macieja. Co 42-letni mężczyzna mówił o Magdzie?

"Imponowała mi jej samodzielność i to, że dużo się uczyła. Ale nie po to, żeby zdać, tylko żeby wiedzieć. Jak pojawiały się na rynku jakieś kosmetyczne nowinki, to zaraz musiała je wypróbować", mówił jej były chłopak.

Co jeszcze zdradził? Opowiedział o tym, jak się poznali. Zobacz kolejny slajd!