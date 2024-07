Jak zrobić makijaż w stylu Dody? Już wkrótce stanie się to banalnie proste! Gwiazda, która zawsze wygląda perfekcyjnie, zdradzi wszystkie swoje makijażowe triki. Artystka zapowiedziała na swoim facebookowym profilu, że powstaje film, z którego będzie można się nauczyć malować tak, jak ona.

Filmik z makijażem w stylu Dody

Doda to prawdziwa diwa polskiej sceny. Jej stroje, fryzury i makijaże zawsze przykuwały ogromną uwagę mediów i fanów. Artystka doskonale wie, jak fantastycznie wyglądać, inspirując się najnowszymi trendami. Dlatego nierzadko fanki dopytują jakich marek ubrania i dodatki wybiera. I nic dziwnego! Look Dody jest dla wielu kobiet wzorem. Artystka postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich fanek i przygotowała dla nich coś specjalnego. Ogłosiła, że już wkrótce dostępny będzie film, w którym krok po kroku zostaną przedstawione instruktaże, jak wykonać makijaże w jej stylu. Autorem make-up'ów Dody jest Adrian Świderski, który na swoim Instagramie już zdradził zajawkę filmiku, zapowiedzianego przez Dodę.

Jak maluje się Doda?

Nie boi się pokazać w bardzo delikatnym lub totalnie bez makijażu, lecz na wielkie wyjścia zawsze prezentuje perfekcyjny make-up. Jak zwykle maluje się gwiazda? By zrobić sobie makijaż w stylu Dody, należy opanować kilka technik. Pierwszą podstawową jest staranne nałożenie kryjącego podkładu, który będzie bazą dla kolejnych etapów makijażu. Ważnym elementem jest również położenie rozświetlającego korektora pod oczy, który doda spojrzeniu blasku. By uzyskać gwiazdorski look, warto nauczyć się malować oczy w stylu smoky eyes. Jeśli chodzi o usta, Doda równie chętnie sięga po intensywnie czerwoną pomadkę, co subtelne błyszczyki w cielistych kolorach.

Inspirujecie się stylem Dody?

Już niedługo, już niebawem, już za chwilę... film, który Wam pokaże jak krok po kroku zrobić moje makijaże ????

Posted by Doda on 7 grudnia 2015

