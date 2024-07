1 z 14

Wczoraj w gmachu Ufficio Primo, odbył się wielki finał plebiscytu Viva! Najpiękniejsi 2012. Na tym prestiżowym wydarzeniu tłumnie zgromadziły się największe gwiazdy show-biznesu. Na imprezie nie mogło zabraknąć również Dody, która pojawiając się na imprezie ponownie wyglądała nieziemsko.

Zobacz: 50 gwiazd na gali "Viva! Najpiękniejsi". Kto wyglądał najlepiej?

Wokalistka tym razem wybrała kreację od Dawida Wolińskiego. Pastelowa sukienka do ziemi, z frywolnym rozcięciem oraz peleryną śmiało mogłaby pojawić się na czerwonym dywanie w Hollywood. Doda do swojej styizacji dobrała skórzaną kopertówkę Be my Lilou oraz czarne sandałki Christiana Loubotina. Postawiła także na biżuterię Cartier. Za stylizację odpowiada sama Doda.

Olśniewający look gwiazdy wykończyły gładko uczesane włosy, makijaż skupiający uwagę na przyciemnionych oczach oraz drapieżny manicure w ciemnych kolorach, który perfekcyjnie kontrastował z kolorem kreacji.

Najlepsza stylizacja wieczoru. Bez dwóch zdań! Teraz czekamy na nową płytę :) Przypomnijmy: Doda nagrywa z producentami Brodki