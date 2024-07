Tomasz Jacyków od zawsze słynął z kontrowersyjnych wypowiedzi i niewyparzonego języka. Ostatnio jednak przekroczył granice dobrego smaku, gdy w niewybredny sposób wypowiadał się na temat pedofilii i prostytucji. Nie skończyło się to dla niego najlepiej. Przypomnijmy: Jacyków wyleciał z TVN! To kara za skandaliczne wypowiedzi o pedofilii?

Znajomi zaczęli krytykować stylistę, a niektórzy nawet poprosili dziennikarzy i agencje fotograficzne o nie wrzucanie wspólnych zdjęć. Negatywny pr mocno odbił się też na zainteresowaniu usługami Tomasza wśród stałych klientów. "Fakt" ostatnio donosił, że z jego pomocy przy stylizacjach wycofało się sporo stałych osób.

Jacyków postanowił więc wykorzystać wolny czas po stracie stałej klienteli i ocieplić swój wizerunek. Gwiazdor wrzucił do sieci wideo, na którym opowiada, co powinniśmy założyć na kolację przy wigilijnym stole.

Moi mili, święta to taki czas kiedy awangarda z ekstrawagancją kładą się spać, a biorą górę klasyka i jeszcze raz klasyka. Dlatego, że święta to czas wielu pokoleń. To czas jedności, dlatego dobrze jest nikogo nie urazić. Ludzie mają różne spojrzenia - jedni idą z duchem czasu, inni nie idą. A my musimy pamiętać żeby było godnie i szczęśliwie. W związku z tym zamiast ultra mini, 10 centymetrów dłużej. Zamiast ćwieków i łańcuchów dyskretne korale. Zamiast fluorescencyjnych kolorów jesienno-zimowe kolory. Bądźmy sobą, ale spędźmy godnie ten czas.