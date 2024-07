Cellulit to zmora większości kobiet. Według specjalistów zmaga się z nim większość pań – posiada go aż 85 proc. z nich. Co więcej, nie jest domeną tylko osób z nadwagą. Nawet szczupłe osoby mogą mieć z nim problem.

Aby pobyć się cellulitu konieczna jest zdrowa dieta – pij dużo wody i jedz nieprzetworzone, naturalne produkty, aktywność fizyczna oraz odpowiednia pielęgnacja skóry.

Niedbałe wcieranie balsamów i olejków jednak nie wystarczy. Musisz to robić w odpowiedni sposób. Dziś powiemy Ci w jaki!

W laboratoriach marki Elancyl stworzono niezwykle skuteczną metodę, która opiera się na produktach antycellulitowych oraz masażu opracowanego przez fizjoterapeutów. Dzięki niemu kosmetyki pielęgnacyjne będą skuteczniejsze.

Materiały prasowe

1. Preparaty antycellulitowe najlepiej nakładać na suchą, rozgrzaną skórę, dlatego używaj ich zaraz po wyjściu z wanny lub spod prysznica.

2. Rozprowadź Elancyl Design Noc na udach wykonując mocne, rytmiczne ruchy obiema rękami – tak jak na obrazku nr 1 oraz nr 2.

3. Szczyp i masuj skórę wzdłuż i w poprzek, skupiając się szczególnie na wewnętrznej stronie kolan, górnej części ud, pośladkach i brzuchu (rys. 3, 4, 5).

Dzięki tym ruchom pobudzasz tkanki i jednocześnie stymulujesz przepływ w naczyniach krwionośnych i limfatycznych. Regularny i dokładny masaż działa drenująco i stopniowo uwalnia tłuszcz z komórek, a skóra odzyskuje jędrność i elastyczność.

Najlepszy czas na walkę z cellulitem to noc – jeśli nałożysz preparat wieczorem, będzie mógł działać na problematyczne obszary, gdy Ty śpisz.

Materiały prasowe

Elancyl Design Noc to produkt, dzięki któremu jesteś w stanie znacznie wygładzić skórę już w 7 dni*. Cząsteczka GP4G stymuluje nocny mechanizm komórkowy. Unikalne połączenie wyciągu z cekropii i kofeiny pobudza proces spalania tłuszczu i redukuje cellulit. Natomiast wyciąg z młodych pędów jabłoni ogranicza magazynowanie tłuszczu, a wyciąg z pieprzu syczuańskiego zapobiega jego nawrotom sprzyjając utrzymaniu szczupłej sylwetki.

*Badanie kliniczne przeprowadzone pod kontrolą dermatologiczną na grupie 52 kobiet w wieku od 25 do 45 lat.