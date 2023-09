Magda z pierwszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z mediami skomentowała swoje zdjęcie z Krzysztofem z drugiej edycji show i zdradziła, że ich spotkanie... wcale nie było przypadkowe! Czy zamierzają utrzymywać kontakty i znajomość? Jest szczere wyznanie Magdy! Sprawdźcie, co powiedziała o Krzysztofie i jego rozstaniu z Pauliną. Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o relacji z Krzysztofem Zaledwie kilka dni temu Krzysztof z drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories opublikował zdjęcie, na którym pozował razem z Magdą z pierwszej edycji hitu TVN. Do spotkania uczestników kontrowersyjnego programu doszło kilka tygodni po tym, jak Krzysztof poinformował swoich fanów, że jego związek z Pauliną to już przeszłość. Krzysztof i Paulina poznali się na planie "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a ich relacja od samego początku była bardzo wybuchowa. Chociaż w programie często dochodziło między nimi do nieporozumień, to ostatecznie podjęli decyzję o kontynuowaniu małżeństwa. We wrześniu 2020 roku para została rodzicami . Niestety, wiemy już, że dziś Paulina i Krzysztof już nie są razem. - Pragnę poinformować i potwierdzić wiele pytań kierowanych pod moim adresem.. Od lutego nie jesteśmy już razem z "telewizyjną żoną" Pauliną. Został złożony po raz kolejny pozew o rozwód jak i dokument zabezpieczający kontakty moje z malutkim synkiem Jasiem.. Rozwód to nie koniec świata..- Krzysztof napisał kilka tygodni temu. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Nie znaleźli miłości w programie, czy udało się po nim? Tuż po tym, jak w sieci pojawiło się wspólne zdjęcie Krzysztofa z Magdą z pierwszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chyba...