Netflix, jako jedna z największych platform streamingowych, regularnie wprowadza do swojej oferty nowe tytuły, przez co mnóstwo wcześniejszych zostaje zepchniętych w cień. Serial "Good Girls" trafił do serwisu już jakiś czas temu i dziś mało kto o nim pamięta, choć niewątpliwie jest wart obejrzenia. Historia kobiet, gospodyń domowych, których życie nagle staje na głowie, jest jedną z ciekawszych w ostatnich latach. Wszystko zaczyna się od... napadu na sklep.

Serial "Good Girls" jedną z ciekawszych produkcji Netfliksa

"Good Girls" to serial, który pokazuje, jak daleko mogą posunąć się zwyczajne kobiety, gdy ich życie staje się nie do zniesienia. Akcja rozgrywa się na przedmieściach Detroit i skupia się na losach trzech kobiet: Beth Boland, Annie Marks i Ruby Hill. Beth, gospodyni domowa i matka czwórki dzieci, dowiaduje się o zdradzie męża i ich poważnych problemach finansowych. Annie, jej młodsza siostra, samotnie wychowuje córkę Sadie i walczy o prawo do jej opieki, a jednocześnie zmaga się z trudnościami w pracy jako kasjerka w supermarkecie. Ruby, najlepsza przyjaciółka sióstr, pracuje w barze szybkiej obsługi i boryka się z problemami zdrowotnymi córki oraz brakiem pieniędzy na jej leczenie.

Zdesperowane kobiety postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i organizują napad na supermarket, w którym pracuje Annie. Liczą na szybki zysk, ale rzeczywistość okazuje się znacznie bardziej skomplikowana. Przypadkowo wchodzą w konflikt z lokalnym przestępcą Rio, który zamiast zemsty proponuje im współpracę – pranie brudnych pieniędzy. Od tego momentu ich życie zmienia się nieodwracalnie.

"Good Girls" jedynym takim serialem kryminalnym

Plany bohaterek "Good Girls" szybko zaczynają wymykać się spod kontroli. Boomer, menedżer supermarketu, rozpoznaje Annie i zaczyna ją szantażować. Dodatkowo Rio wciąga je w coraz bardziej skomplikowane działania przestępcze. Kobiety muszą balansować między codziennym życiem rodzin a niebezpiecznym światem przestępczym, z którego coraz trudniej się wycofać.

Serial "Good Girls" to mieszanka kryminału, dramatu i czarnego humoru. Pokazuje, jak cienka jest granica między zwyczajnym życiem a przestępczym światem. Dynamiczna fabuła, pełna zwrotów akcji, oraz świetnie napisane postacie sprawiają, że trudno oderwać się od ekranu. Przedmieścia Detroit, które z pozoru wydają się spokojne, stają się tłem dla mrocznych, nieprzewidywalnych wydarzeń.

Gdzie obejrzeć serial "Good Girls"?

Serial "Good Girls" dostępny jest wyłącznie na Netfliksie. Liczy 4. sezony, a każdy z nich składa się z kilkunastu odcinków, trwających około 40 minut. Wciągająca fabuła sprawia jednak, że serial można obejrzeć jednym tchem. Widzowie nie mogą się oderwać od ekranów, gdy poznają:

Beth Boland – liderkę grupy, kobietę, która z pozoru wydaje się idealną żoną i matką, ale skrywa w sobie ogromną determinację i zdolności przywódcze, Annie Marks – buntowniczą, bezpośrednią i impulsywną młodszą siostrę Beth, której życie to ciągła walka o stabilność, Ruby Hill – lojalną przyjaciółkę, dla której rodzina jest najważniejsza, Rio – charyzmatycznego, niebezpiecznego przestępcę, który wciąga bohaterki w świat przestępczości, stając się dla nich zarówno zagrożeniem, jak i intrygującym sojusznikiem, Boomera – menedżera supermarketu, który rozpoznaje Annie podczas napadu i próbuje ją szantażować.



