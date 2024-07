Victoria Beckham od lat budzi skrajne emocje. Z jednej strony jest chwalona za swój nienaganny styl, inni zarzucają jej, że przypomina żywy manekin. Jedno jest pewne - perfekcjonizm to jej drugie imię. Ciężko spotkać drugą taką gwiazdę, która za każdym razem wygląda jak żywcem wyjęta ze sklepowej wystawy. Przypomnijmy: Tak się nosi czerwień: Victoria na ulicy w pięknej sukience jak na wybiegu

Sporo kontrowersji wzbudza też figura celebrytki. Jeszcze za czasów Spice Girls, Victoria mogła pochwalić się szczupłą, ale kobiecą sylwetką. Po rozpadzie zespołu była jednak coraz szczuplejsza, a niektórzy zarzucają jej nawet anoreksję. Krytykom jej bardzo szczupłego ciała z pewnością nie spodoba się najnowsze wyznanie gwiazdy. Victoria polecam bowiem na Twitterze specyfik wspomagający odchudzanie.

Virgin Raw Food’s Bee Panacea - oto moje nowe odkrycie! Jedz jedną łyżeczkę dziennie - napisała na profilu Beckham.

Cóż to za tajemniczy specyfik? Virgin Raw Food’s Bee Panacea to syrop na bazie miodu, pyłku i mleka pszczelego z ziołami. Ma on wspomagać metabolizm, oczyszczać z toksyn i nawet zwiększać libido.

Pytanie tylko - czy to jest Victorii jeszcze potrzebne?

