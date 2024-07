Nieważne, czy wybierzesz sukienkę, spodnie czy klasyczny t-shirt, biel to najbardziej ponadczasowy kolor, szczególnie latem. Sprawia, że każda stylizacja nabiera lekkości i klasy. W tym sezonie, jest szczególnie modna. Zobacz, jak noszą ją gwiazdy!

Biel na ulicy

Nie ma lepszego koloru na lato niż biały. Doskonale sprawdza się podczas upałów, kiedy próbujemy schować się przed palącym słońcem. Wiedzą o tym takie gwiazdy jak Rihanna czy Paris Hilton. Piosenkarka wybrała białą kurtkę z dżinsu a pod spód założyła koronkowe body. Z kolei Paris stawia na dziewczęcą klasykę i nosi delikatną sukienkę. Miłośniczkom wygody, na pewno spodoba się stylizacja Doutzen Kross, która białe spodnie połączyła z białą koszulą ozdobioną czerwonymi elementami.

Biel na czerwonym dywanie

Białe suknie wcale nie są zarezerwowane na śluby! Równie często co w kościołach, goszczą na czerwonych dywanach. Na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes królowały właśnie one, zarówno w wersji balowej, jak i minimalistycznej. W białej, koronkowej sukni w kwiaty ozdobionej kwiatami pokazała się Nicole Scherzinger. Z kolei modelka Daphne Groenevel wybrała zwiewną kreację ozdobioną perełkami. Emilia Clarke postawiła na o wiele skromniejszą stylizację. Plisowaną spódniczkę połączyła z cienkim sweterkiem i szpilkami we wzory.

Białe kwiaty - najmodniejszy wzór

Jeżeli biel w wersji total look nie jest dla ciebie, postaw na wzór, który jest hitem lata - kwiaty. Białe kwiatki są delikatne i dziewczęce, szczególnie na sukienkach! Noszą je między innymi Nikki Hilton, Pippa Middleton czy Jennifer Garner. Nam szczególnie podoba się kopertowa sukienka Pippy połączona z białym kapeluszem i wiklinową torebką.

