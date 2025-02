Elżbieta Jarosik od lat zachwyca widzów swoimi rolami. Największą popularność zdobyła jako Teresa Maj w serialu „Niania”, gdzie wcielała się w przyjaciółkę głównej bohaterki, granej przez Agnieszkę Dygant. Oprócz tego występowała w takich produkcjach jak „Przyjaciółki”, „Świat według Kiepskich” czy „Graczykowie”. Teraz z kolei możemy oglądać aktorkę w "Barwach Szczęścia". A czym zajmuje się Anna Jarosik, córka serialowej Józefiny z hitu TVP2? Obie panie łączy prawdziwie artystyczna więź i pasja!

Anna Maria Jarosik, podobnie jak jej matka, która w ubiegłym roku świętowała 50-lecie pracy artystycznej, wybrała aktorstwo. Występowała w takich produkcjach jak „Na Wspólnej”, „Pierwsza miłość” oraz wiele innych popularnych seriali. Choć nie zawsze było jej łatwo, konsekwentnie budowała swoją pozycję w branży filmowej. W 2018 roku wyszła za mąż za Michała Tomalę, aktora znanego z „Na Wspólnej”. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu i w 2022 roku para się rozwiodła.

Co ciekawe, znane nazwisko nie zawsze okazywało się być "pomocne", z czego Anna Jarosik bardzo się cieszy. Mogła bowiem na różnych etapach zawodowej drogi sprawdzić swoje umiejętności:

Bardzo się cieszę, że do szkoły teatralnej dostałam się za trzecim razem, bo odciążyło mi to myślenie, że to niby mama mi pomogła. Walczyłam trzy lata, żeby się dostać do szkoły i myślę, że wyszło mi to na dobre

- powiedziała Anna Jarosik w ''Dzień Dobry TVN''.