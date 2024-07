Kilka dni temu odbyła się premiera nowej książki Karoliny Korwin Piotrowskiej o filmach "Krótka książka o miłości". Tym razem dziennikarka nie skupiła się na showbiznesie, ale na swojej wielkiej pasji - filmach. Książka już jest bestsellerem! W rozmowie z Party.pl dziennikarka zdradziła, jak się czuła przed premierą książki. Jeśli myślicie, że jest zawsze pewna siebie, to się bardzo mylicie! Okazuje się, że Karolina Korwin Piotrowska czuła się jak... licealistka. Korwin Piotrowska wytłumaczyła, dlaczego napisała tę książkę:

My sobie z tego nie zdajemy sobie sprawy, ale wyrosło pokolenie niewyedukowane filmowo w Polsce, za sprawą mediów, które to olały, skupiając się na sukienkach, cyckach, kopiując notkę od dystrybutora. Tak naprawdę mówienie o filmach, to mówienie o emocjach. Jak nagle ludzie do mnie piszą, że dziękuję mi i że dzięki mnie ktoś obejrzał jakiś film, to o to mi chodziło! - mówi nam Karolina.