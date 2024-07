Karolina Korwin Piotrowska obejrzała już pierwszy odcinek nowego serialu "Druga Szansa" z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej. Dziennikarka nie kryje, że produkcja jej się bardzo spodobała i choć na początku trochę obawiała się, jak to wszystko wyjdzie, ostatecznie jest pozytywnie zaskoczona. Z fanami podzieliła się swoimi przemyśleniami w nowym felietonie:

WYSZŁO. Mówię to z pełną odpowiedzialnością a bardzo się bałam tego, co zobaczę. Ostatnio polskie telewizje mają bowiem spory problem z dotarciem do widza. Tkwią uparcie mentalnie w latach 90, kiedy równolegle dostępny w kablówkach i w internecie świat osiąga serialowy kosmos, serwując ludziom wspaniałe historie rozpisane na wiele odcinków, z których każdy jest jak osobny film, zrobiony z szacunkiem dla widza i jego inteligencji. W Polsce twórcy seriali lubią zaś traktować widza jak niewidomego i niewyedukowanego kretyna, odciętego do tego od wzorów ze świata. (...) Do tej pory nie było w Polsce serialu, który pokazywałby to, co dzieje się za barwnymi kulisami szołbiznesu. Świat robi to doskonale, ale na świecie to nie jest tylko "show" ale i biznes, poza tym tamtejsze gwiazdy lśnią naprawdę a nie wypożyczonym z modnego butiku z ciuchami i butami blaskiem i mają więcej autentycznego dystansu do siebie.