Finał 7. sezonu "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Karolina i Marvin to para, która jest razem od samego początku i bez wątpienia cieszy się dużą sympatią widzów. Uczestniczka show chętnie pokazuje co u niej słychać na swoim Instagramie. Ostatnio Karolina postanowiła pokazać, jak wyglądała, zanim zaczęła ingerować w swój wygląd, przyznała również, że nie czuła się wtedy atrakcyjna. Zobaczcie, jak się zmieniła.

Karolina znana jako "Mallu" to jedna z najbarwniejszych uczestniczek 7. sezonu "Hotelu Paradise". Razem z Marvinem tworzą jedną z najmocniejszych par tej edycji. 24-latka jest w stałym kontakcie z fanami na swoim Instagramie, na którym dzieli się wieloma ciekawostkami ze swojego życia. Ostatnio Karolina postanowiła opublikować wpis na swoim InstaStories, w którym wyjaśniła, dlaczego korzysta z medycyny estetycznej. Nie zabrakło w nim również zdjęcia sprzed kilku lat, na którym jest nie do poznania. Sami zobaczcie!

Jak sami wiecie, ja nie ukrywam, że lubię medycynę estetyczną i korzystam z niej z miłą chęcią. Chciałabym, żeby dziewczyny/kobiety, które obserwują mnie na Instagramie zrozumiały, że każda z was jest piękna i wyjątkowa. Ja się nie czuła kiedyś ładna i niestety popadłam w wiele kompleksów, a to przez fakt, że w dzisiejszych czasach ludziom z łatwością przychodzi mówienie o tym, jaki ktoś jest brzydki i nieatrakcyjny — wyznała Karolina.

Zobacz także: Widzowie "Hotelu Paradise" bardzo długo na to czekali. Produkcja w końcu spełniła ich prośbę

W dalszej części wpisu Karolina z "Hotelu Paradise"przyznała, że idealne zdjęcia dziewczyn na Instagramie sprawiały, że miała kompleksy. Postanowiła więc coś z tym zrobić.

Naoglądałam się dziewczyn na Instagramie i zapragnęłam też tak wyglądać. Często słyszę "jesteś ładna, po co sobie to robisz". Tak teraz jestem atrakcyjna, ponieważ gdzieś do tego chciałam doprowadzić. Niestety jest to bardzo powszechny problem, że nie akceptujemy samych siebie i ja z tym walczę, jeśli chodzi o mój wygląd — dodała.