Życie prywatne Joanny Krupy to ciągła karuzela. Raz gwiazda oznajmia, że jest zakochana, po to, by za chwile przyznać się do kryzysu w związku. Obecnie, na szczęście, wszystko układa się poprawnie i modelka nie wyklucza, że wkrótce stanie na ślubnym kobiercu.

W rozmowie z "Galą", Joanna zapewnia, że niezmiennie impreza weselna odbędzie się we Włoszech. Krupa dodaje także, że póki co nie planuje zajść w ciążę, ale jeśli dojdzie do "szczęśliwego przypadku", ma już wybrane imiona dla dzieci.

- Jeśli będzie to synek, to Staś, a jeśli córeczka, to Wanda, po mojej babci. Chcę żeby moje dziecko miało polskie imię, chociaż Romain też ma swoje typy: dla chłopca Xavier, a dla dziewczynki Sophia.

Ciekawe czy w przypadku narodzin dziecka Joanna i Romain faktycznie wybiorą właśnie takie imiona?