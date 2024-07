Natalia Kukulska w rozmowie z Party.pl opowiedziała o programie "The Voice of Poland" oraz o tym, jak radzi sobie z ostrą krytyką internautów po każdym odcinku muzycznego talent-show Telewizyjnej Dwójki. Ciężarna gwiazda przyznaje, że pomimo tego, że stara się nie śledzić komentarzy, czasami docierają do niej krytyczne opinie, które potrafią być bardzo krzywdzące - zwłaszcza dla stawiających swoje pierwsze kroki w show-biznesie uczestników programu "The Voice of Poland".

Reklama

To jest tak, że my troszeczkę więcej wiemy o tych uczestnikach niż oni są w stanie pokazać, więc oczywiście ważne jest tu i teraz, ale musimy widzieć, że ktoś robi progres, że pracuje nad sobą, że potrafi być pokorny w tym wszystkim. Pewne opinie, które gdzieś tam do mnie docierają, chociaż nie powinnam w ogóle tego czytać zwłaszcza w swoim stanie, ale nie sposób się tak do końca uwolnić chociaż i tak już jestem grzeczna i łagodna dla siebie, no gdzieś tam są czasami bardzo krzywdzące.

Co jeszcze ciężarna Natalia Kukulska zdradziła przed naszą kamerą? Posłuchajcie sami!

Zobacz także

Zobacz także: Ciężarna Natalia Kukulska ma już przygotowaną wyprawkę dla córki? "Nie dajmy się zwariować"

Reklama

Natalia Kukulska jest jurorką w programie The Voice of Poland.