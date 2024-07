Festiwal w Opolu to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w roku. Co roku do miasta muzyki przyjeżdżają największe gwiazdy, które zawsze wyglądają perfekcyjnie i dbają o jakość swoich występów. Zobacz: Największe gwiazdy polskiej muzyki na finał Opola 2014. Niektóre przebierały się kilka razy

Wielką tajemnicą byli artyści, którzy wystąpią na tegorocznej edycji festiwalu. Na szczęście już jest wszystko wiadomo, kto zagości na scenie. Oczywiście nie może zabraknąć artystów, którzy zagrają w ramach cyklu SuperDebiuty. W tym roku będą to: Mery Spolsky, Żaneta Łabudzka, Jeremi Sikorski, Justyna Panfilewicz & Mateusz Wawrzyńczyk, Zespół Space i Aleksandra Nizio. Poza debiutantami koncert uświetnią Zespół Skaldowie, Edyta Górniak, Monika Kuszyńska oraz Golec uOrkiestra, a całość poprowadzi Agata Młynarska.

Z kolei w ramach koncertów SuperPremier usłyszymy: Donatana & Marylę Rodowicz, Natalię Kukulską, Kozak System & Red Lips, Maję Hyży, zespół IRA, Michaela Vegę, Kasię Popowską, Patricię Kazadi i Tomasza Lipińskiego.

