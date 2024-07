"Taniec z gwiazdami" wzbudza wiele emocji wśród fanów. W programie doszło do wielu zmian - nowe logo, nowi jurorzy, nowi prowadzący. Media przez długi czas starały się dowiedzieć, kto wystąpi w nowej odsłonie tanecznego show. Wszystko wyjaśniło się kiedy w internecie zadebiutował oficjalny spot z uczestnikami, z rzędu zyskując ogromną popularność. Nie obyło się jednak bez małej wpadki.

Twórcy zwiastuna postawili na znaną już wcześniej formułę, gdzie każda para w kilkusekundowym fragmencie pokazuje się w jakiejś figurze tanecznej. Jedna z gwiazd programu, Jacek Lenartowicz , w pewnym momencie podnosi rękę do góry, tak jak wymaga tego pasodoble. Przypatrując się dokładnie na dłoń aktora można dostrzec... ucięte palce. Małą wpadkę zauważyli nasi czytelnicy w ok. 20 sekundzie spotu promocyjnego.

Na szczęście jest to tylko błąd grafików, więc aktorowi nic się nie stało. Mniej szczęścia miała inna uczestniczka programu, która doznała pierwszej kontuzji. Zobacz: Halejcio miała wypadek na treningach do "TzG". Co się stało?

Oto wszyscy uczestnicy "Tańca z gwiazdami":