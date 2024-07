Jacek Borkowski spotyka się ze znaną aktorką Magdaleną Wójcik? Tak twierdzi tygodnik "Rewia"!

To był straszny rok dla Jacka Borkowskiego. W styczniu 2016 roku zmarła jego ukochana żona, został sam z dziećmi. Czyżby po roku znalazł pocieszenie?

Według doniesień tygodnika "Rewia" na planie "Klanu" pojawiły się plotki, że między aktorem i jego serialową małżonką - Magdą Wójcik jest coś więcej niż przyjaźń. Często spotykają się poza planem na długie rozmowy. Ponoć nie szczędzą też sobie czułości.

A jak ten fakt skomentował sam Jacek Borkowski?

Na takie pytanie odpowiem tak: bardzo bym sobie tego życzył. Tylko tyle i nic więcej, bo nauczono mnie szacunku do kobiet (…) Jest piękna, inteligentna, ma w sobie dużo empatii, nie powoduje konfliktów i umie rozmawiać, a to jest to, co cenię w kobietach. Ale najbardziej ujmuje mnie tym, że szanuje wszystkich od reżysera po makijażystkę i garderobianą i nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych. Tego nas kiedyś uczono w szkole aktorskiej, Magda i ja jesteśmy z tego samego „podwórka” - wyznał aktor w "Rewii".