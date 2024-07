Jacek Borkowski wciąż nie czuje się na siłach, żeby odwiedzić grób zmarłej żony. Blisko dziesięć miesięcy temu aktor pożegnał Magdalenę Gotowiecką. Żona aktora odeszła w połowie stycznia. Powodem jej śmierci był atak ostrej białaczki. Pani Magdalena osierociła dwoje dzieci, którymi opiekuje się teraz sam Jacek Borkowski.

Gwiazdor serialu "Klan" wielokrotnie podkreślał, że to właśnie dzieci pomagają mu otrząsnąć się po wielkiej tragedii. Niestety, jak się okazuje, ból po stracie ukochanej żony wciąż nie pozwala mu wizytę na cmentarzu, gdzie została pochowana. Jacek Borkowski w rozmowie z Faktem nie ukrywa, że 1 listopada nie odwiedzi grobu Magdaleny Gotowieckiej.

Teraz nie ma mowy, żebym tam pojechał, nie chcę stresować siebie i dzieci. Nie chcę zburzyć tego, co zostało zbudowane. Dużo mnie to kosztowało. Załatanie tej dziury w środku i ratowanie siebie jest bolesne. Nie mam już na to czasu i sił, może pojadę tam na wiosnę? Ja tam nic nie pomogę. (...) Nie chcę ponownie tego przeżywać i to samo dotyczy dzieci - przyznał Faktowi Jacek Borkowski.