Jacek Borkowski musi walczyć o swoje dzieci! Okazuje się, że rodzina jego zmarłej żony wystąpiła do sądu o ustanowienie opieki nad 12-letnią Madzią i 14-letnim Jackiem. Borkowski w rozmowie z "Rewią" przyznaje, że w jego domu pojawił się już kurator sądowy, który sprawdził, jak aktor opiekuje się dziećmi. Właśnie wtedy gwiazdor serialu "Klan" dowiedział się, że jego teściowa i siostra żony zamierzają z nim walczyć o prawa do dzieci.

Co miałem robić? Wpuściłem tę panią do domu. Usiedliśmy przy stole, porozmawialiśmy i... dowiedziałem się, że moja teściowa i siostra mojej zmarłej żony wystąpiły do sądu o ustanowienie opieki nad moimi dziećmi! Myślałem, że życie już mi oszczędzi dramatów. Myliłem się. Najpierw straciłem Magdę, kobietę mojego życia, a teraz będę musiał walczyć o nasze ukochane dzieci... Ale wytrzymam.