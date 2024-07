Szwagierka Jacka Borkowskiego odpiera zarzuty aktora, który wyznał ostatnio, że siostra i matka jego zmarłej żony próbują odebrać mu dzieci. "Twoje Imperium" opublikowało oświadczenie Adriany Gotowieckiej w którym tłumaczy, że nie zamierza walczyć o prawa do opieki nad 12-letnią Madzią i 14-letnim Jackiem. Szwagierka gwiazdora "Klanu" zapewnia, że chciałaby jedynie, aby ona i jej mama miały możliwość rozmowy z dziećmi przez telefon, bądź internet.

Przy okazji Adriana Gotowiecka zdradziła, dlaczego zabrała kosztowności z domu zmarłej siostry - co Jacek Borkowski zgłosił już na policji. Szwagierka aktora przyznała, że wzięła wartościowe przedmioty z ich domu, jednak miała to zrobić na prośbę zmarłej siostry. Gotowiecka zapewnia, że chciała oddać Jackowi Borkowskiemu wszystkie zabrane przedmioty, nawet w obecności notariusza - ten jednak miał odmówić.

Sam aktor w rozmowie z tygodnikiem przyznaje, że zmienił numery telefonów swoich dzieci, aby teściowa i szwagierka nie mogły się z nimi kontaktować. Dlaczego to zrobił?

Grzebały w pamiątkach po mojej zmarłej Magdzie. Wyniosły to, co uznały za wartościowe. Zabrały między innymi pierścionki, łańcuszki, nawet ślubną obrączkę mej żony. Przy moich dzieciach powiedziały, że muszą to zabezpieczyć przede mną. Czy ja nie jestem godny zaufania? Zgłosiłem to na policję i zabroniłem dzieciom kontaktu z tymi kobietami. Odciąłem dzieciom w komputerze komunikator skype, zmieniłem im numery telefonów komórkowych. Taka była moja wola. A teraz będę musiał w sądzie tłumaczyć się, dlaczego tak zrobiłem. W porządku. Niech sąd to oceni. Możemy nawet poprosić o opinię psychologa.