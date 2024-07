Afera z Kamilem Durczokiem wstrząsnęła wczoraj Polską, a szokujący artykuł odbił się głośnym echem. Pomimo, że wiele osób zwróciło się przeciwko dziennikarzowi to jednak ma on swoich obrońców. Po jego stronie stanęła między innymi Karolina Korwin Piotrowska. Zobacz: Korwin zwraca uwagę na wiele nieporuszonych kwestii

W obronie szefa "Faktów" stanął także Jacek Żakowski, który udzielił wywiadu tabloidowi "Fakt". Publicysta podkreślił, że zarzuty wobec Durczoka należy podzielić na dwie grupy: te o molestowanie seksualne i te o posiadanie treści pornograficznych, które w jego mniemaniu są zwykłą nagonką. Żakowski zaznaczył także, że to, co ktoś robi w prywatnym czasie nie powinno nikogo interesować dopóki nie jest przestępstwem, a "Wprost" o tym zapomniał:

Oczekiwanie, że dziennikarzami będą anioły, wydaje mi się kompletnie nietrafne. Jeżeli ktokolwiek dopuszcza się molestowania, mobbingu, stalkingu, to bez względu na to, czy jest dziennikarzem czy kucharzem, naturalnym odruchem porządnego człowieka jest powstrzymanie go. Natomiast co ktoś robi w prywatnym czasie, to jego prywatna sprawa, bez względu na to jaką ma pracę. Według mnie kompletnym skandalem jest grzebanie komuś w prywatnych zapiskach, i insynuacyjne wiązanie go z różnymi sytuacjami jak to zrobił tygodnik „Wprost”. To nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem.