Dzisiejszy dzień w mediach to przede wszystkim temat afery tygodnika Wprost z Kamilem Durczokiem w roli głównej. Redakcja ujawniła kilka szokujących faktów z życia dziennikarza TVN. Publikacja wzbudza bardzo mieszane uczucia, pojawia się też mnóstwo pytań i wątpliwości. Przypomnijmy: Wróblewska staje w obronie Durczoka: Jest świetnym dziennikarzem. Oberwała od fanów

Postanowiliśmy zapytać o opinię Karolinę Korwin Piotrowską. Dziennikarka w swojej oficjalnej wypowiedzi zwraca uwagę na kilka istotnych spraw. Zaznacza, że jest jej przykro, że nie mówi się o poważnych problemach, jakimi są m.in. mobbing czy molestowanie, a cała uwaga jest skoncentrowana na życiu osobistym Durczoka:

Twierdzi, że w Polsce nie ma żadnych standardów etycznych, jeśli chodzi o pracę w mediach i redakcjach:

Mogą mi się nie podobać jego seksualne preferencje i inne akcje, ale to jakiś absurd. Nie mamy żadnych standardów etycznych jeśli chodzi o pracę w mediach, a tym się trzeba zając, bo woła to o pomstę do nieba. Traktowanie ludzi jak papier toaletowy to w wielu redakcjach w Polsce "normalne". A jest to chore. I trzeba o tym pisać. Opowiedzmy o naczelnych ( zarówno mężczyznach jak i kobietach ) tygodników, eleganckich miesięczników, którzy mają sprawy w sądach pracy o mobbing albo codziennie z precyzją psychopaty, doprowadzają swoich podwładnych na skraj wytrzymałości psychicznej i fizycznej, skutecznie rujnując im życie. - przekonuje