Izabella Łukomska-Pyżalska zdradziła sekret swojej świetnej figury. Milionerka jest mamą sześciorga dzieci, a mimo tego, wciąż zachwyca figurą, której może jej pozazdrościć niejedna modelka. Wy też się zastanawiacie, jak ona to robi? My nie możemy wyjść z podziwu, więc gdy tylko nadarzyła się okazja, postanowiliśmy zapytać o sprawdzone sposoby na taki wygląd. Okazało się, że taka sylwetka nie jest efektem pracy pod okiem znanych trenerek, lecz... samodyscypliny. ;)

Ćwiczenia znam jeszcze sprzed czasów trenerek i nie są potrzebne do tego trenerki, chociaż na pewno dla wielu osób są one takim dodatkowym bodźcem. Bo jest łatwiej o te ćwiczenia. Ja z kolei, jak miałam dwadzieścia lat, to bardzo były wtedy słynne ćwiczenia na kasecie jeszcze takiej normalnej szpulkowej z Cindy Crowford i pamiętam, że też w domu sobie ćwiczyłam - zdradziła Party.pl Izabella Łukomska-Pyżalska.