Izabella Łukomska-Pyżalska to jedna z najbogatszych Polek - niegdyś modelka "Playboya", dziś prawdziwa bizneswomen z krwi i kości. Milionerka chwali też sobie życie rodzinne - jest szczęśliwą mamą piątki dzieci, a niedawno sugerowała, że w drodze może być kolejne.

Biznesmenka potwierdziła w końcu, że spodziewa się szóstego dziecka i jest bardzo szczęśliwa, że znów zostanie mamą. Teraz w "Dzień Dobry TVN" zdradziła płeć - na świat przyjdzie chłopiec. Izabella ma już trzy córki i dwóch synów i nie ukrywa, że tak liczna gromada to spore wyzwanie, szczególnie jeśli chodzi o sprawiedliwy podział czasu między wszystkie dzieci. Zapewnia również, że ciąża była planowana.



Tak, oczywiście chcieliśmy mieć dziecko, od początku planowaliśmy parzyście. I było już mi smutno po ciąży bliźniaczej, że to chyba już ta ostatnia, no i jednak nie ostatnia. Przede wszystkim jest to wyzwanie logistyczne, cały harmonogram dnia dopasować do tych starszych i tych młodszych, nie mówiąc już o wakacjach - przyznała.